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تسجيل ثماني إصابات بمرض انفلونزا الطيور .. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 19:41 تسجيل ثماني إصابات بمرض انفلونزا الطيور .. وهذه التفاصيل | دولي
تسجيل ثماني إصابات بمرض انفلونزا الطيور .. وهذه التفاصيل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية, اليوم الأربعاء, أن حالات الإصابة بمرض انفلونزا الطيور من نوع (ب5خ8) بلغت 8 حالات في محافظات ''الرياض والخرج وحريملاء والقويعية وضرما'', خلال الـ 24 ساعة

''شـــوف تيفي''

 

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية, اليوم الأربعاء, أن حالات الإصابة بمرض انفلونزا الطيور من نوع (ب5خ8) بلغت 8 حالات في محافظات ''الرياض والخرج وحريملاء والقويعية وضرما'', خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة, أن الفرق الميدانية في مدينة الرياض وبالتعاون مع أمانة الرياض أنهت التخلص الصحي من 85627 طائر في أحد مشاريع الدواجن, مضيفة أن الفرق الميدانية في محافظة المزاحمية تواصل إجراءات الفحص والتقصي لمناطق الإصابة, حيث تم التخلص من 1232 طائر في 12 موقعا حتى الآن، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)

كما أشارت, إلى أن عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض بلغ 1220 عينة, وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين, وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة, كما انخفض عدد البلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 9 بلاغات, مقابل 20 إلى 30 بلاغا خلال الأيام الستة الأولى منذ الإعلان عن ظهور المرض.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إصابات انفلونزا التشخيص البيطري

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