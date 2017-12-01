ابن كيران يخرج من عزلته وها علاش.. ﻿

ظهر يومه الأربعاء عبد الإله ابن كيران من جديد على الساحة الإعلامية وخاصة عبر موقع حزب المصباح ، وذلك بمناسبة استقباله خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

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ظهر يومه الأربعاء عبد الإله ابن كيران من جديد على الساحة الإعلامية وخاصة عبر موقع حزب المصباح ، وذلك بمناسبة استقباله خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ابن كيران الذي لم يحضر لقاء مشعل بسعد الدين العثماني والرميد في مقر رئاسة الحكومة بحي الأميرات، استقبل مشعل في بيت زوجته بحي الليمون بالرباط بحضور شخصيتين مقربتين منه هما كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ونبيل الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، فيما غاب عنه أي وزير في حكومة العثماني ولا أي قيادي بالحزب.

للإشارة فإن ابن كيران رفض تولي اية مسؤولية داخل أجهزة الحزب وتناول للازمي عن رئاسة برلمان الحزب ورفض عضوية الأمانة العامة، وفضل البقاء عضوا عاديا في الحزب، وفضل التواري عن الأنظار دون أن يكشف عن نواياه الحقيقية بعد غضبته التي رافقت ما أسماه "الإعفاء من تشكيل الحكومة.

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