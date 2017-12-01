بالفيديو.. الرجاء ينهزم أمام النهضة البركانية ﻿

انهزم فريق الرجاء البيضاوي، قبل قليل، أمام مضيفه نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد برسم الجولة 14 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

انهزم فريق الرجاء البيضاوي، قبل قليل، أمام مضيفه نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد برسم الجولة 14 من منافسات البطولة الاحترافية.

وسجل أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان الهدف الوحيد في اللقاء خلال الدقيقة 28 بعدما وضع الكرة في الشباك بطريقة اللاعبين الكبار في مباراة عرفت ندية كبيرة بين اللاعبين أجبرت الحكم رضوان جيد على إشهار 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء في وجه اللاعب يوسوفو دايو.

وبهذه النتيجة احتل فريق الرجاء البيضاوي الرتبة 3 برصيد 22 نقطة في حين ارتقى فريق نهضة بركان إلى الرتبة 8 برصيد 18 نقطة.