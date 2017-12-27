خبر عاجل من قطر بخصوص الانقلاب على أمير البلاد تميم ﻿

نفت قطر قبل قليل من يومه الأربعاء في بيان لها، ما تداولته صحف تركية بخصوص نجاة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من محاولة انقلاب سعودية إماراتية، بعد تدخل قوات تركية لحماية مقره في العاصمة الدوحة.

"شوف تيفي"

نفت قطر قبل قليل من يومه الأربعاء في بيان لها، ما تداولته صحف تركية بخصوص نجاة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من محاولة انقلاب سعودية إماراتية، بعد تدخل قوات تركية لحماية مقره في العاصمة الدوحة.

وكشفت السفارة القطرية في أنقرة، في بيان لها نشرته على حسابها بموقع "تويتر" أن هذه التقارير تتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، خاصة ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 5 يونيو 2017.

وأوضحت السفارة القطرية في هذا البيان كذلك أن الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتا.

وفيما يتعلق بمحاولات تصعيد الأزمة الخليجية عسكريًا من قبل ما أطلقت عليها السفارة دول الحصار تجاه دولة قطر، أشار البيان بأنه وبدون شك فالجهود السياسية والدبلوماسية، للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة حول العالم، ساهمت في منع التصعيد العسكري وفي مقدمتها جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".