حصري وبالصور..طفل كشف خيانة أمه لوالده بفاس وهي تكويه بموس حامي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنا، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، اتهم من خلالها زوجته بتعذيب ابنهما وكيه بواسطة سكين بعد وضعه بالنار.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنا، تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، اتهم من خلالها زوجته بتعذيب ابنهما وكيه بواسطة سكين بعد وضعه بالنار.

وأوضح المصدر القريب من هذا الأب لـ ''شوف تيفي''، أن المعطيات الخاصة بهذه النازلة، تشير إلى أن المشتكي توصل بمعلومات من طفله تشير إلى أن زوجته تخونه مع شخص آخر، ما دفع بهذه الأخيرة إلى ''كي'' طفلها انتقاما منه لأنه كشف لوالده عن الأمور التي تقع وراء ظهره.

وأبرز ذات المصدر أن الزوجة، تقدمت بدعوى طلاق من زوجها، وغادرت بيت الزوجية وأصبحت حسب شكاية الأب، تعرض أبنائهما للتعنيف والضرب المبرح، بالإضافة إلى الكي بالنار.