البطالة تقود الشماخ إلى الاعتزال وتفتح أمامه تجربة جديدة ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الدولي السابق مروان الشماخ قرر اعتزال كرة القدم، بعد معاناته الطويلة مع البطالة، بحيث فشل فشلا ذريعا في إيجاد فريق ينقذه من الغياب عن الميادين.

'' شوف سبور ''

كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الدولي السابق مروان الشماخ قرر اعتزال كرة القدم، بعد معاناته الطويلة مع البطالة، بحيث فشل فشلا ذريعا في إيجاد فريق ينقذه من الغياب عن الميادين.

وأفادت ذات التقارير، أن الشماخ سيدخل في تجربة جديدة في عالم المستديرة، وذلك بالاستثمار في التدريب والاستعانة بتجربته الكروية عن طريق اكتسابه لديبلومات عالمية يعوض من خلالها عن مسيرته الرياضية الفاشلة خلال السنوات الماضية.

وعاش اللاعب الدولي السابق، وضعية صعبة، في الموسمين الأخيرين، إذ لم يلعب سوى 10 مباريات بقميص كريستال بالاص خلال موسم 2016/2015.