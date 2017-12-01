 البطالة تقود الشماخ إلى الاعتزال وتفتح أمامه تجربة جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

باي باي 2017.. مرحى 2018

البطالة تقود الشماخ إلى الاعتزال وتفتح أمامه تجربة جديدة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 18:02 البطالة تقود الشماخ إلى الاعتزال وتفتح أمامه تجربة جديدة | سبور
البطالة تقود الشماخ إلى الاعتزال وتفتح أمامه تجربة جديدة
كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الدولي السابق مروان الشماخ قرر اعتزال كرة القدم، بعد معاناته الطويلة مع البطالة، بحيث فشل فشلا ذريعا في إيجاد فريق ينقذه من الغياب عن الميادين.

'' شوف سبور ''

 

كشفت تقارير إعلامية، أن اللاعب الدولي السابق مروان الشماخ قرر اعتزال كرة القدم، بعد معاناته الطويلة مع البطالة، بحيث فشل فشلا ذريعا في إيجاد فريق ينقذه من الغياب عن الميادين.

وأفادت ذات التقارير، أن الشماخ سيدخل في تجربة جديدة في عالم المستديرة، وذلك بالاستثمار في التدريب والاستعانة بتجربته الكروية عن طريق اكتسابه لديبلومات عالمية يعوض من خلالها عن مسيرته الرياضية الفاشلة خلال السنوات الماضية.

وعاش اللاعب الدولي السابق، وضعية صعبة، في الموسمين الأخيرين، إذ لم يلعب سوى 10 مباريات بقميص كريستال بالاص خلال موسم 2016/2015.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب مروان الشماخ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة منير المحمدي بمليلية رفقة والديه تثير إعجاب المغاربة | سبور

صورة منير المحمدي بمليلية رفقة والديه تثير إعجاب المغاربة

بالفيديو..غاريدو يتحمل مسؤولية هزيمة الرجاء أمام نهضة بركان لسوء الحظ | سبور

بالفيديو..غاريدو يتحمل مسؤولية هزيمة الرجاء أمام نهضة بركان لسوء الحظ

بالصورة.. يونس بلهندة وأمين حارث بالإمارات | سبور

بالصورة.. يونس بلهندة وأمين حارث بالإمارات

منخرط بفريق المغرب الفاسي لشوف تيفي ..المرنيسي كيزور التقارير و حنا شكينا بيه لرئيس الجامعة اللي كبر بنا | سبور

منخرط بفريق المغرب الفاسي لشوف تيفي ..المرنيسي كيزور التقارير و حنا شكينا بيه لرئيس الجامعة اللي كبر بنا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء | حصاد اليوم
منذ 2 دقائق

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

﻿

آخر المستجدات

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز
منذ 7 دقائق

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.