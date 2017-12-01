 وفاة 15 شخصا بسبب موجة البرد القارس ببولونيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

باي باي 2017.. مرحى 2018

وفاة 15 شخصا بسبب موجة البرد القارس ببولونيا

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 17:46 وفاة 15 شخصا بسبب موجة البرد القارس ببولونيا | دولي
وفاة 15 شخصا بسبب موجة البرد القارس ببولونيا
ذكر مصدر حكومي بولوني، يومه الأربعاء، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في بولونيا بسبب موجة البرد القارس التي عمت مختلف مناطق البلاد.

''شوف تيفي''

 

ذكر مصدر حكومي بولوني، يومه الأربعاء، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في بولونيا بسبب موجة البرد القارس التي عمت مختلف مناطق البلاد.

وحسب ما كشفت عنه وكالات إخبارية فإن البيان الحكومي، يشير إلى أنه منذ مطلع نونبر الماضي وإلى غاية أمس الثلاثاء توفي 15 شخصا بسبب موجة البرد وانخفاض درجة حرارة الجسم واستهلاك المشروبات الكحولية في الهواء الطلق وأماكن غير دافئة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الحكومية الصحية، طالبت المواطنين البولونيين بضرورة توخي الحيطة والحذر بعد الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة وتساقط الثلوج في مختلف المناطق ،خاصة على مستوى شمال غرب وجنوب البلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرد القارس الحكومة بولونيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

في واقعة خطيرة.. قتل زوجته وترك خريطة للوصول إلى جثتها وانتحر | دولي

في واقعة خطيرة.. قتل زوجته وترك خريطة للوصول إلى جثتها وانتحر

شاهد.. مدينة أمريكية تختفي تحت الثلوج في 60 ثانية‎ | دولي

شاهد.. مدينة أمريكية تختفي تحت الثلوج في 60 ثانية‎

تسجيل ثماني إصابات بمرض انفلونزا الطيور .. وهذه التفاصيل | دولي

تسجيل ثماني إصابات بمرض انفلونزا الطيور .. وهذه التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء | حصاد اليوم
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

﻿

آخر المستجدات

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز
منذ 7 دقائق

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.