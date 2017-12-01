وفاة 15 شخصا بسبب موجة البرد القارس ببولونيا ﻿

ذكر مصدر حكومي بولوني، يومه الأربعاء، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في بولونيا بسبب موجة البرد القارس التي عمت مختلف مناطق البلاد.

''شوف تيفي''

ذكر مصدر حكومي بولوني، يومه الأربعاء، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في بولونيا بسبب موجة البرد القارس التي عمت مختلف مناطق البلاد.

وحسب ما كشفت عنه وكالات إخبارية فإن البيان الحكومي، يشير إلى أنه منذ مطلع نونبر الماضي وإلى غاية أمس الثلاثاء توفي 15 شخصا بسبب موجة البرد وانخفاض درجة حرارة الجسم واستهلاك المشروبات الكحولية في الهواء الطلق وأماكن غير دافئة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الحكومية الصحية، طالبت المواطنين البولونيين بضرورة توخي الحيطة والحذر بعد الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة وتساقط الثلوج في مختلف المناطق ،خاصة على مستوى شمال غرب وجنوب البلاد.