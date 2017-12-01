غاريدو يدافع عن اللاعبين وهذا ما قاله بخصوص هزيمته أمام بركان ﻿

دافع خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن لاعبيه بعد هزيمتهم أمام فريق نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد برسم الجولة 14 من منافسات البطولة الاحترافية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

دافع خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن لاعبيه بعد هزيمتهم أمام فريق نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد برسم الجولة 14 من منافسات البطولة الاحترافية.

وقال غاريدو، خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، "إن اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق نتيجة الفوز"، مشيرا أنه لولا سوء الحظ لتمكنوا من تسجيل على الأقل 4 أهداف كانت واضحة.

وأفاد مدرب الرجاء، أن الخصم كان حذرا جدا وعرف كيف يسير اللقاء، مستغلا هفوة دفاعية لتسجيل الهدف الوحيد في المباراة.

وتابع قائلا :" خلقنا العديد من الفرص لكن للأسف لم يتم تحويلها إلى أهداف.. اللاعبون قدموا مباراة جيدة وأنا راض عن المستوى الذي ظهروا به في هذا اللقاء".