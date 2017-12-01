وزارة الأوقاف بمصر تخرج عن صمتها بخصوص تصريحات فنانة عن الآذان ﻿

بعدما أثارت تصريحات الممثلة المصرية شيرين رضا عن الآذان، غضبا واسعا بمصر وبالعالم العربي، عقب وصفها لأصوات بعض المؤذنين بـ « الجعير »، أيد جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية

شوف تيفي

بعدما أثارت تصريحات الممثلة المصرية شيرين رضا عن الآذان، غضبا واسعا بمصر وبالعالم العربي، عقب وصفها لأصوات بعض المؤذنين بـ « الجعير »، أيد جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية تصريحات الفنانة.

وحسب ما كشف عنه موقع « العربية نت » فإن وزارة الأوقاف تفهمت تصريحات المصرية شيرين رضا، مُعتبرين أن حديثها عن الآذان غيرة زائدة على الإسلام والدين.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين رضا الزوجة الأولى للمغني المصري عمرو دياب، وصفت بحر هذا الأسبوع أصوات بعض المؤذنين بـ « الجعير »، مضيفة بأن أصوات بعض المؤذنين تجعل من يسمعهم يكفر، مطالبة بسرعة تطبيق قرار الحكومة بتوحيد الأذان حرصا على راحة المواطنين.