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الحسين عموتة محروم من خدمات أهم لاعبيه أمام أولمبيك آسفي

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 16:45 الحسين عموتة محروم من خدمات أهم لاعبيه أمام أولمبيك آسفي | سبور
الحسين عموتة محروم من خدمات أهم لاعبيه أمام أولمبيك آسفي
يستقبل فريق الوداد الرياضي يوم غد الخميس في الساعة الثالثة عصرا بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، فريق أولمبيك آسفي لحساب الجولة 14 من بطولة اتصالات المغرب .

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يستقبل فريق الوداد الرياضي يوم غد الخميس في الساعة الثالثة عصرا بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، فريق أولمبيك آسفي لحساب الجولة 14 من بطولة اتصالات المغرب .

وحسب مصادر داخل فريق الوداد الرياضي فإن الحسين عموتة مدرب الفريق البيضاوي سيكون محروما من خدمات كل من ''بن يدير'' الذي أحس بآلام قوية خلال الحصة التدريبية التي خاضها فريقه يوم أمس الثلاثاء ، مما فرضت عليه التدرب وحيدا .

وإلى حانب ''بن يدير'' ينتظر أن يغيب أيضا ''زكرياء الهاشيمي'' ، الذي غاب عن المباراة التي جمعت فريق الوداد بمضيفه حسنية أكادير يوم الإثنين الماضي لحساب الجولة 13 من بطولة اتصالات المغرب والتي انتهت بفوز الفريق السوسي بهدف لصفر .

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المغرب شوف سبور الوداد الرياضي أولمبيك آسفي غيابات

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