مثـيروبالصور.. ''إلياس العماري'' والقضية الفلسطينية ..وهذا موقف ''خالد مشعل'' من حزب ''البام'' ﻿

استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري زوال اليوم في المقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا فلسطينيا برئاسة القيادي بحركة حماس السيد خالد مشعل.

''شــوف تيفي''

استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري زوال اليوم في المقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا فلسطينيا برئاسة القيادي بحركة حماس السيد خالد مشعل.

وخلال اللقاء الذي تمحور حول تطورات القضية الفلسطينية جدد العماري التذكير بالموقف المغربي الرسمي والشعبي المساند للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين تظل محط إجماع مختلف التعبيرات المغربية.

من جهته، نوه السيد خالد مشعل بالموقف المغربي تجاه القضية الفلسطينية، وعبر عن تقديره الكبير لحزب الأصالة والمعاصرة وحرصه الكبير على تجديد التواصل مع قيادته كلما أتيحت له فرصة زيارة المغرب.

هــذا وقد حضر اللقاء إلى جانب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيدة والسادة أعضاء المكتب السياسي للحزب النائبة البرلمانية عزيزة الشكاف والحبيب بلكوش و محمد المعزوز.