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عملية جراحية صعبة لنجم الجمعية السلاوية

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 16:20 عملية جراحية صعبة لنجم الجمعية السلاوية | سبور
عملية جراحية صعبة لنجم الجمعية السلاوية
يخضع نجم فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة عبد الحكيم زويتة اليوم الأربعاء لعملية جراحية على مستوى الركبة ، بعدما تبين خلال الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة .

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يخضع نجم فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة عبد الحكيم زويتة اليوم الأربعاء لعملية جراحية على مستوى الركبة ، بعدما تبين خلال الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة .

وسبق لعبد الحكيم زويتة قيادة فريق الجمعية السلاوية للتتويج بكأس إفريقيا لكرة السلة من قلب تونس أمام النادي الرادسي بحصة 77 مقابل 69 ، كما تم تتويج اللاعب زويتة كأفضل لاعب في البطولة الإفريقية في نسختها 31 .

واستحق عبد الحكيم زويتة لقب أفضل لاعب إفريقي للسلة، نظرا للمستويات الرائعة التي قدمها في كل المباريات التي خاضها فارس الرقراق خلال طيلة البطولة الإفريقية للأندية البطلة .

 يذكر أن فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة تم تكريمه صباح اليوم الأربعاء من طرف وزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطالبي العالمي .

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المغرب شوف سبور عبد الحكيم زويتة عملية جراحية

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