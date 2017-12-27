عاجل..الحموشي والوزيران بوسعيد وساجد في جنازة والد وزير الداخلية لفتيت+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منزل والد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المتواجد بمدينة تطوان، يشهد في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، توافد العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة من أجل تقديم التعازي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن منزل والد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المتواجد بمدينة تطوان، يشهد في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، توافد العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة من أجل تقديم التعازي للوزير في وفاة والده الذي فارق الحياة فجر اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر ذاته بأن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، ومحمد ساجد وزير السياحة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام أحيزون الرئيس العام لشركة اتصالات المغرب ومجموعة من الولاة والعمال، حلوا قبل قليل بمنزل والد لفتيت من أجل المشاركة في مراسيم الجنازة.

وأوضح ذات المصدر بأن والد وزير الداخلية، سيوارى جثمانه الثرى بمقبرة مدينة تطوان بعد صلاة العصر.