لأجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية هذا ما قرره المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ﻿

انعقدت اليوم أشغال دورة دجنبر للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الولاية الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184

"شــوف تيفي"

انعقدت اليوم أشغال دورة دجنبر للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الولاية الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا أحكام المادتين 76 و77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بحضور "محمد يتيم" وزير الشغل والادماج المهني .

وفي هذا الصدد أكد "محمد يتيم" أنه من أجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية، فإن الحكومة تسهر على العمل على توفير جميع الظروف ووسائل الدعم لبلوغ هذه الأهداف وتقوية السياسة الاجتماعية نظرا لأهميتها في تكريس العدالة الاجتماعية و لدورها في الحفاظ على الاستقرار السياسي وذلك بإشراك جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصادين الذين أسهموا بشكل فعال في تنزيلها وفق مقاربة التدرج بخصوص توسيع التغطية الاجتماعية وفي تطوير الخدمات والتعويضات الاجتماعية، وقد أبانت بوضوح مدى نجاعة هذه المقاربة في تطور منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا.

وفي تصريح خص به "شوف تيفي" أضــاف محمد يتيم أن حصيلة المخطط الثلاثي السابق 2015-2017 الذي اعتمده المجلس كانت حصيلة إيجابية بفضل المساهمة الفعالة لأعضاء المجلس بكل مكوناته وبفضل التدبير المحكم للإدارة العامة للصندوق في تنزيل هذا المخطط، حيث تم خلال هذه الفترة توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص.

هــذا ومن أجل مواصلة الجهود المبذولة بخصوص الأوراش المفتوحة، وفي إطار المقاربة الاستشرافية، فقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع مخطط عملي للثلاث سنوات المقبلة يتمحور حول تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين خدماتها وكذا برنامج عمل برسم سنة 2018 .





