 لأجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية هذا ما قرره المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

باي باي 2017.. مرحى 2018

لأجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية هذا ما قرره المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 15:31 لأجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية هذا ما قرره المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | اقتصاد
لأجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية هذا ما قرره المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
انعقدت اليوم أشغال دورة دجنبر للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الولاية الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184

"شــوف تيفي"

 

انعقدت اليوم أشغال دورة دجنبر للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الولاية الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثامن من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكذا أحكام المادتين 76 و77 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بحضور "محمد يتيم" وزير الشغل والادماج المهني .

وفي هذا الصدد أكد "محمد يتيم" أنه من أجل مواصلة مسلسل إصلاح وتطوير مجال الحماية والتغطية الاجتماعية، فإن الحكومة تسهر على العمل على توفير جميع الظروف ووسائل الدعم لبلوغ هذه الأهداف وتقوية السياسة الاجتماعية نظرا لأهميتها في تكريس العدالة الاجتماعية و لدورها في الحفاظ على الاستقرار السياسي وذلك بإشراك جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والاقتصادين الذين أسهموا بشكل فعال في تنزيلها وفق مقاربة التدرج بخصوص توسيع التغطية الاجتماعية وفي تطوير الخدمات والتعويضات الاجتماعية، وقد أبانت بوضوح مدى نجاعة هذه المقاربة في تطور منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا.

وفي تصريح خص به "شوف تيفي" أضــاف محمد يتيم أن حصيلة المخطط الثلاثي السابق 2015-2017 الذي اعتمده المجلس كانت حصيلة إيجابية بفضل المساهمة الفعالة لأعضاء المجلس بكل مكوناته وبفضل التدبير المحكم للإدارة العامة للصندوق في تنزيل هذا المخطط، حيث تم خلال هذه الفترة توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص.

هــذا ومن أجل مواصلة الجهود المبذولة بخصوص الأوراش المفتوحة، وفي إطار المقاربة الاستشرافية، فقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع مخطط عملي للثلاث سنوات المقبلة يتمحور حول تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين خدماتها وكذا برنامج عمل برسم سنة 2018 .



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي محمد يتيم الأوراش الصندوق الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

على هامش الجدل حول ترتيب أثرياء المغرب في مجلة فوربس | اقتصاد

على هامش الجدل حول ترتيب أثرياء المغرب في مجلة فوربس

تتويج المكتب الوطني للسكك الحديدية بجائزة التميز على تطبيقها الجديد ONCF TRAFIC | اقتصاد

تتويج المكتب الوطني للسكك الحديدية بجائزة التميز على تطبيقها الجديد ''ONCF TRAFIC''

مجموعة العمران تسلم لوزارة الشباب والرياضة دارا للشباب ومركبا رياضيا بتامسنا | اقتصاد

مجموعة العمران تسلم لوزارة الشباب والرياضة دارا للشباب ومركبا رياضيا بتامسنا

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء | اقتصاد

بشرى سارة لزبناء Inwi..عروض الهدايا والمزايا الحصرية تعود مجددا لمكافأة الأوفياء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء | حصاد اليوم
منذ 3 دقائق

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

﻿

آخر المستجدات

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز
منذ 8 دقائق

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.