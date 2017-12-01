عاجل.. تلميذ تعرض للاغتصاب من الدبر على يد تلاميذ وسط مؤسسة تعليمية بكلميم+تفاصيل جد صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مؤسسة الزرقطوني الابتدائية بكلميم، شهدت فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها تلميذان في القسم السادس، يشتبه في تورطهما في اغتصاب ''أحمد'' البالغ من العر 7 سنوات، وهو تلميذ يدرس

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مؤسسة الزرقطوني الابتدائية بكلميم، شهدت فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها تلميذان في القسم السادس، يشتبه في تورطهما في اغتصاب "أحمد" البالغ من العر 7 سنوات، وهو تلميذ يدرس بالسنة الأولى ابتدائي.

وكشف خال التلميذ الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن تفاصيل الواقعة، جرت نهاية الأسبوع المنصرم، حيث قام تلميذان يدرسان بالقسم السادس، خلال الاستراحة بإزلة سروال "أحمد" واغتصابه وإدخال حجر بالقوة داخل دبره.

وأوضح المتحدث بأن والدة الضحية لاحظت خروج دم من دبر ابنها بعد عودته للمنزل، وخلال استفساره، أكد لها تعرضه للاغتصاب على يد تلميذين وسط ساحة المدرسة.

وأبرز ذات المتحدث بأن شقيقته تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وتحصلت بصعوبة كبيرة على شهادة طبية، تقدمت بها إلى جانب شكايتها للمصالح الأمنية حتى تفتح تحقيقا، مشيرا إلى نيابة التعليم بكليمم وإدارة المؤسسة لم تعطي للواقعة أهمية ، ما دفعه إلى تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأربعاء، أمام باب المؤسسة التعليمية.