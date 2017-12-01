 شخص استنفر مصالح الأمن بعدما أحدث فوضى عارمة بأحد أحياء فاس ..وهاعلاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

باي باي 2017.. مرحى 2018

شخص استنفر مصالح الأمن بعدما أحدث فوضى عارمة بأحد أحياء فاس ..وهاعلاش

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 14:37 شخص استنفر مصالح الأمن بعدما أحدث فوضى عارمة بأحد أحياء فاس ..وهاعلاش | حوادث و حقوق
شخص استنفر مصالح الأمن بعدما أحدث فوضى عارمة بأحد أحياء فاس ..وهاعلاش
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة شخص نتيجة سقوط عرضي، بحي لعلو التابع لدائرة نفوذ

"شــوف تيفي"

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة شخص نتيجة سقوط عرضي، بحي لعلو التابع لدائرة نفوذ منطقة بندباب عين قادوس بمدينة فاس.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بإشعار هاتفي مؤداه أن شخصا في حالة سكر متقدمة يحدث فوضى عارمة بأحد الأحياء السكنية، وهو ما استدعى إيفاد دورية للشرطة لتوقيف المشتبه به، غير أنه غادر عين المكان قبل وصول عناصر الشرطة.

وأضاف البلاغ أنه بعد انصرام حوالي 45 دقيقة تقريبا، توصلت مصالح الأمن مجددا بطلب عبر الهاتف للتدخل بنفس المكان، وهو ما اقتضى توجيه دوريات الشرطة التي عاينت سقوط المشتبه به من شرفة إحدى العمارات بعد فقدانه التوازن، خلال محاولته الفرار، وهو ما اقتضى نقله على متن سيارة الإسعاف حيث وافته المنية.

هــذا وقـد خلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس لتحديد جميع ظروف هذا الحادث، حيث تم الاستماع لعدد من الشهود بمكان الحادث، ويجري حاليا مواصلة البحث في النازلة للكشف عن جميع ملابساتها.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مصالح الأمن النيابة العامة فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

حصري وبالصور..طفل كشف خيانة أمه لوالده بفاس وهي تكويه بموس حامي | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..طفل كشف خيانة أمه لوالده بفاس وهي تكويه بموس حامي

خطــير وبالفيـديو .. بنت شرملوها 3 ديال القاصرين بــفاس ... شـدوهم صحاب شـرع اليد شوفو شنو دارو ليهم...‎ | حوادث و حقوق

خطــير وبالفيـديو .. بنت شرملوها 3 ديال القاصرين بــفاس ... شـدوهم صحاب شـرع اليد شوفو شنو دارو ليهم...‎

مؤلم..ضحية لقمة العيش: مصرع عامل بناء سقط من أعلى عمارة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم..ضحية لقمة العيش: مصرع عامل بناء سقط من أعلى عمارة بالقنيطرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء | حصاد اليوم
منذ 3 دقائق

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

﻿

آخر المستجدات

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز
منذ 9 دقائق

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.