 المجلس الحكومي يناقش مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة | منوعات

سيارة هتلر في مزاد في الولايات المتحدة

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته | دولي

صاروخ يقتل شابا مغربيا بسوريا..هذه هويته

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو | بووز

شاهد بالفيديو هدف ميلان الأول أمام الانتر في كأس ايطاليا | ديربي ميلانو

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

باي باي 2017.. مرحى 2018

المجلس الحكومي يناقش مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 14:15 المجلس الحكومي يناقش مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق | بوليتيك
المجلس الحكومي يناقش مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي غدا الخميس وذلك برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس

"شــوف تيفي"

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي غدا الخميس وذلك برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد أضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.

هـــذا وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي قانـون السير مشروع الحكومة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة | بوليتيك

مواطن بريطاني مطلوب بألمانيا في قبضة أمن طنجة

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك | بوليتيك

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في فرنسا بحق مغربي حاول التسلل لموكب الملك

عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني | بوليتيك

عــاجل:الملك يترأس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

العثماني يفجر قنبلة البوطا ويقرر زيادة 30 درهما في ثمنها | بوليتيك

''العثماني'' يفجر قنبلة ''البوطا'' ويقرر زيادة 30 درهما في ثمنها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء | حصاد اليوم
منذ 2 دقائق

بالفيديو..المغاربة مبقاوش قادرين يشريو الدجاج و مطيشة بسبب الغلاء

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة فراشــة يستغلون الملك العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو..ريبو ليهم سوق كايخدمو فيه بليساسفة و معطاوهمش البديل..معاناة ''فراشــة'' يستغلون الملك العمومي

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي | زووم

فيديو داير البوز في الفيسبوك..جديد الراب المغربي

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان | بــووز

بالفيديو..شاهد ردة فعل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لحظة دفن والده بتطوان

﻿

آخر المستجدات

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة | بووز
منذ 8 دقائق

تسريب فيديو: أبرهون العميد السابق لفريق المغرب التطواني يفجرها ويكشف حقائق مثيرة

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح | مجتمع

غريب..مسجد بمراكش يتحول إلى قاعة أفراح

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎ | بووز

بالفيديو..الحياة في المغرب جعلت المهاجرين يتخلون عن الحلم الأوروبي‎

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس | حوادث و حقوق

عاجل .. العثور على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب الضالة ولم تبق منها سوى الرأس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.