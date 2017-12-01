المجلس الحكومي يناقش مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق ﻿

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي غدا الخميس وذلك برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس

"شــوف تيفي"

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي غدا الخميس وذلك برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد أضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.

هـــذا وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.