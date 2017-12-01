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حصــري:صدمة غير متوقعة لوالدة التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا بعد الحكم عليه ب4 أشهر ..و هاشنو وقع ليها فوسط المحكمة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 14:03 حصــري:صدمة غير متوقعة لوالدة التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا بعد الحكم عليه ب4 أشهر ..و هاشنو وقع ليها فوسط المحكمة | مجتمع
حصــري:صدمة غير متوقعة لوالدة التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا بعد الحكم عليه ب4 أشهر ..و هاشنو وقع ليها فوسط المحكمة
صدمة أصابت والدة التلميذ الذي اعتدى على أستاذته الشهر الماضي بالدارالبيضاء وسط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بعد الحكم على ابنها القاصر بالحبس لمدة 4 أشهر

شـــوف تيفي:

 

صدمة أصابت والدة التلميذ الذي اعتدى على أستاذته الشهر الماضي بالدارالبيضاء وسط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بعد الحكم على ابنها القاصر بالحبس لمدة 4 أشهر

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" لم تتقبل الأم الحكم الصادر في حق ابنها و صرخت بأعلى صوتها.

وقررت المحكمة الابتدائية بالبيضاء يومه الأربعاء الحكم على التلميذ المتابع بتهمة الاعتداء على أستاذتة بثانوية الحسين بن علي بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر.

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" من قلب الجلسة أدانت المحكمة التلميذ بغرامة مالية قدرها 3 ملايين لصالح الأستاذة.

تجدر الإشارة إلى أن التلميذ، تم إيقافه الشهر الماضي، بعد تورطه في طعن أستاذة مادة اجتماعيات تدرس بالثانوية التأهيلية الحسين بن علي المتواجد على مستوى الحي المحمدي.

 

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية ثانوية الحسين بن علي أستاذة تلميذ

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