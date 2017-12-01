حصــري:صدمة غير متوقعة لوالدة التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا بعد الحكم عليه ب4 أشهر ..و هاشنو وقع ليها فوسط المحكمة ﻿

صدمة أصابت والدة التلميذ الذي اعتدى على أستاذته الشهر الماضي بالدارالبيضاء وسط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بعد الحكم على ابنها القاصر بالحبس لمدة 4 أشهر

شـــوف تيفي:

صدمة أصابت والدة التلميذ الذي اعتدى على أستاذته الشهر الماضي بالدارالبيضاء وسط المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بعد الحكم على ابنها القاصر بالحبس لمدة 4 أشهر

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" لم تتقبل الأم الحكم الصادر في حق ابنها و صرخت بأعلى صوتها.

وقررت المحكمة الابتدائية بالبيضاء يومه الأربعاء الحكم على التلميذ المتابع بتهمة الاعتداء على أستاذتة بثانوية الحسين بن علي بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر.

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" من قلب الجلسة أدانت المحكمة التلميذ بغرامة مالية قدرها 3 ملايين لصالح الأستاذة.

تجدر الإشارة إلى أن التلميذ، تم إيقافه الشهر الماضي، بعد تورطه في طعن أستاذة مادة اجتماعيات تدرس بالثانوية التأهيلية الحسين بن علي المتواجد على مستوى الحي المحمدي.