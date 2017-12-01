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يحدث في الجزائر.. مدينة ذكية تتحول إلى مدينة غبية !

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 13:37 يحدث في الجزائر.. مدينة ذكية تتحول إلى مدينة غبية ! | دولي
يحدث في الجزائر.. مدينة ذكية تتحول إلى مدينة غبية !
وصفت صحيفة لوموند الفرنسية أحدث مدينة جزائرية بـ''المدينة الغبية'' في تقرير صحفي نشرته الثلاثاء حسب ما أورد عنها موقع الشروق الجزائري.

"شــوف تيفي"

 

وصفت صحيفة لوموند الفرنسية أحدث مدينة جزائرية بـ"المدينة الغبية" في تقرير صحفي نشرته الثلاثاء حسب ما أورد عنها موقع الشروق الجزائري.

وفـي هذا الصــدد أطلقت صحيفة لوموند الوصف على المدينة الجديدة سيدي عبدالله، وهي "أول مدينة ذكية" في الجزائر، واصفة إياها بالغباء والفوضى، ونشرت عددا من الصور لأحياء المدينة التي تم تدشينها في 11 دجنبر 2016.

وحسب "الشــروق" الجزائرية، تضم سيدي عبدالله مشاريع سكنية ضخمة، وأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، وتتربع على مساحة قدرها 7 آلاف هكتار، واعتبرت لوموند في تقريرها، أن وضعية هذه المدينة بعد عام من تدشينها يختلف تماما على ما تم تصميمه، لتتحول من مدينة ذكية إلى "مدينة غبية" وهو وصف نقلته عن أحد التجار بالمدينة.

وجدير بالذكر أن الصحيفة كتبت في وصف المدينة "بنايات مثل غابة خرسانة بدل أن تفصل بينها طرقات نجد شوارع كبيرة.. مرحبا بك في سيدي عبد الله والتي قدمتها السلطات على أنها مدينة المستقبل والتي يمكنها الاستجابة للتحديات الديموغرافية للجزائر".

 



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