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بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 13:25 عاجل وهام للجماهير المغربية: هذا ما قررته الحكومة الروسية بخصوص الفيزا الخاصة بكأس العالم | سبور
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أعلنت الحكومة الروسية، يومه الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون جديد يتعلق بتقديم تسهيلات للراغبين بحضور كأس العالم 2018، والمقرر إجراؤه على الأراضي الروسية صيف العام المقبل.

"شوف تيفي"

 

أعلنت الحكومة الروسية، يومه الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون جديد يتعلق بتقديم تسهيلات للراغبين بحضور كأس العالم 2018، والمقرر إجراؤه على الأراضي الروسية صيف العام المقبل.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية قبل قليل فإن مشروع القانون الجديد، سيسهل حركة السفر للراغبين بحضور البطولة والدخول إلى الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة "فيزا"، ويتطلب الأمر حيازة بطاقة مباراة و"جواز المشجع" فقط، بشكل إلكتروني أو ورقي.


وأكدت الوكالة بأن القانون الجديد، سيسمح لحامل هذه الوثائق بالحضور إلى روسيا قبل بدء البطولة بـ10 أيام في حال أراد، ويجب مغادرة الأراضي الروسية مع انتهاء آخر مباراة في البطولة.



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