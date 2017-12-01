 النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو | بوليتيك

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى | مجتمع

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى

عاجل..هذا هو جديد الطفل اللي مات بسبب قط مسعور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الطفل اللي مات بسبب قط ''مسعور''

عاجل وبالصور.. شاحنة تنهي حياة سائق دراجة نارية بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. شاحنة تنهي حياة سائق دراجة نارية بالمحمدية

فيديو جد مؤثر | مافراسوش مراضعين.. كايبغيها وبغى يتزوج بها وهي كاتموت عليه و لكن هربات عليه ..قصة غريبة | منوعات

فيديو جد مؤثر | مافراسوش مراضعين.. كايبغيها وبغى يتزوج بها وهي كاتموت عليه و لكن هربات عليه ..قصة

خطير وبالصور..مراهقون دارو كسيدة خايبة بزاف بمارتيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مراهقون دارو كسيدة خايبة بزاف بمارتيل

عاجل..قبل المونديال: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بموسكو+فيديو مباشر | دولي

عاجل..قبل المونديال: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بموسكو+فيديو مباشر

عاجل.. وفاة والد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت | مجتمع

عاجل.. وفاة والد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

باي باي 2017.. مرحى 2018

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 12:17 النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو | بوليتيك
النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''
جددت جمهورية النيجر، أمس الثلاثاء، دعمها لطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''.

''شـــوف تيفي''


جددت جمهورية النيجر، أمس الثلاثاء، دعمها لطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''.

وفــي هذا الصدد أكد الجانبان في بيان مشترك صدر في أعقاب أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية-النيجرية المنعقدة يومي 25 و26 دجنبر الجاري بالرباط، والتي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة والوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج إبراهيم يعقوبو، على أهمية الاندماج الإقليمي بين المغرب وبلدان منطقة غرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجانب النيجري جدد في هذا الصدد دعمه لطلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو.

وزاد البيان أن الجانب المغربي نوه، من جهته، باستعادة الثقة والاستقرار في منطقة الساحل والنيجر، مرحبا بالتزام رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو من أجل السلم والأمن الذين لا محيد عنهما في النهوض بكل سياسة تنموية.

ومما جاء في البيان بخصوص قضية الصحراء، يجدد الجانب النيجري دعمه لمسلسل الحل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة ويشجع كل مبادرة جدية وذات مصداقية تندرج في هذا الإطار. وعلى هذا الأساس، تشيد النيجر بالجهود المبذولة من طرف المغرب بغية السير قدما نحو تسوية هذه القضية.

كما نوه الجانب النيجري بدعم المملكة المغربية الثابت لجهود التنمية السوسيو- اقتصادية المبذولة من طرف بلدان القارة الشقيقة والصديقة، وبالرغبة المعبر عنها من طرف الملك محمد السادس، بمناسبة زيارة جلالته لعدد من البلدان الإفريقية، حيال جعل التعاون جنوب- جنوب أولوية مطلقة.

هـــذا ويندرج انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية- النيجرية، التي تتزامن مع تخليد الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في إطار العلاقات الأخوية ووشائج الصداقة والتضامن التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وفقا لرغبة البلدين في تعزيز علاقات التعاون التي تجمعهما بشكل أكبر والاتفاقية الموقعة بنيامي في 11 أبريل 1982.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سيدياو اللجنة العليا المشتركة المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئيس نقابة البيجيدي يصدم العثماني تحت قبة البرلمان لهذا السبب | بوليتيك

رئيس نقابة البيجيدي يصدم العثماني تحت قبة البرلمان لهذا السبب

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

نواب العدالة والتنمية : اللقاء بخالد مشعل أولى من مناقشة قانون الأمازيغية | بوليتيك

نواب العدالة والتنمية : اللقاء بخالد مشعل أولى من مناقشة قانون الأمازيغية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية توفات ليها الأم ديالها فـ2017 | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

مغربية توفات ليها الأم ديالها فـ2017

مقطع فيديو هدية لكل أم من شاب مغربي مقيم بالديار الأوروبية 2018 | زووم

مقطع فيديو هدية لكل أم من شاب مغربي مقيم بالديار الأوروبية 2018

بعد وفاته.. أول تصريح لصديق والد وزير الداخلية من قلب مدينة تطوان..شهادة مؤثرة | خارج البلاطو

بعد وفاته.. أول تصريح لصديق والد وزير الداخلية من قلب مدينة تطوان..شهادة مؤثرة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :27 ديسمبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :27 ديسمبر2017 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو | بوليتيك

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى | مجتمع

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى

عاجل..هذا هو جديد الطفل اللي مات بسبب قط مسعور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الطفل اللي مات بسبب قط ''مسعور''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.