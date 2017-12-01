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عاجل..قبل المونديال: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بموسكو+فيديو مباشر

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 09:32 عاجل..قبل المونديال: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بموسكو+فيديو مباشر | دولي
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون ، يومه الأربعاء، في حادث إطلاق نار بمعمل يقع جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو، بعد قيام شريك سابق في ملكية المعمل باحتجار عدة أشخاص كرهائن في مبنى المعمل.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون ، يومه الأربعاء، في حادث إطلاق نار بمعمل يقع جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو، بعد قيام شريك سابق في ملكية المعمل باحتجار عدة أشخاص كرهائن في مبنى المعمل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن مصادر أمنية أن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع مالي حول امتلاك المعمل وأرباحه ، مشيرة إلى أن الجاني يرفض حتى الآن إطلاق سراح المحتجزين المصابين رغم نداءات الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة تتابع الوضع عن كثب وتسعى جاهدة لتحرير الرهائن وإلقاء القبض على الجاني.

 

 

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