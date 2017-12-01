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لدواعي أمنية جماهير طنجة محرومة من التنقل إلى مدينة تطوان

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 09:18 لدواعي أمنية جماهير طنجة محرومة من التنقل إلى مدينة تطوان | سبور
لدواعي أمنية جماهير طنجة محرومة من التنقل إلى مدينة تطوان
رفضت السلطات الأمنية لمدينة طنجة ، السماح بالتنقل الجماعي لجمهور فريق اتحاد طنجة، إلى مدينة تطوان، لمتابعة المواجهة القوية، أمام جاره المغرب التطواني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ14 من

شوف سبور

 

رفضت السلطات الأمنية لمدينة طنجة ، السماح بالتنقل الجماعي لجمهور فريق اتحاد طنجة، إلى مدينة تطوان، لمتابعة المواجهة القوية، أمام جاره المغرب التطواني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ14 من الدوري المغربي للمحترفين.

وسيعرف ديربي الشمال بين الجارين المغرب التطواني واتحاد طنجة، استعدادًا أمنيًا كبيرًا، خاصة أن الموجهات السابقة عرفت أحداث شغب بين جمهور الفريقين.

ويأتي منع التنقل الجماعي لجماهير اتحاد طنجة، لأسباب أمنية، وتفادي الاصطدام بجماهير المغرب التطواني، حيث ستعرف هذه المباراة تشديدًا أمنيًا، سواء داخل الملعب أو خارجه.

يشار إلى أن المغرب التطواني سيخوض أول مباراة له هذا الموسم، على ملعبه سانية الرمل، بعد أن خضع للإصلاح، منذ نهاية الموسم الماضي.

 

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