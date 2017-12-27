نجم برشلونة ميسي يهنئ برلمانيا مغربيا+صور ﻿

كشف أحمد المرابط السوسي الفائز بالمقعد البرلماني عن دائرة الفنيدق المضيق، الأسبوع الماضي، عن تلقيه لتهنئة من نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي عقب فوزه بهذا المقعد.

''شوف تيفي''

كشف أحمد المرابط السوسي الفائز بالمقعد البرلماني عن دائرة الفنيدق المضيق، الأسبوع الماضي، عن تلقيه لتهنئة من نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي عقب فوزه بهذا المقعد.

وأوضح السوسي في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفيسبوك بأن صديقه محمد بوطيار المهاجر بالديار الإسبانية، منحه قميص فريق برشلونة يحتوي على تهنئة من اللاعب ليونيل مسي.

وكتب السوسي في تدوينته: ''ليلة المفاجأة من طرف الأخ و الصديق محمد بوطيار من الديار الإسبانية برشلونة تهنئة من طرف اللاعب ليو ميسي على قميص فريق البارصا بمناسبة النجاح بالمقعد البرلماني عن دائرة عمالة المضيق الفنيدف و الفوز في الكلاسيكو''.