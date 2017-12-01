 نادي جيوفونتوس يصدم أرسنال الإنجليزي و يرفض بيع الأسد المغربي مهدي بنعطية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل..حكم ثقيل على التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا و القضية فيها الحبس و الملايْن | حوادث و حقوق

عــاجل..حكم ثقيل على التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا و القضية فيها الحبس و الملايْن

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو | بوليتيك

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى | مجتمع

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى

عاجل..هذا هو جديد الطفل اللي مات بسبب قط مسعور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الطفل اللي مات بسبب قط ''مسعور''

عاجل وبالصور.. شاحنة تنهي حياة سائق دراجة نارية بالمحمدية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. شاحنة تنهي حياة سائق دراجة نارية بالمحمدية

فيديو جد مؤثر | مافراسوش مراضعين.. كايبغيها وبغى يتزوج بها وهي كاتموت عليه و لكن هربات عليه ..قصة غريبة | منوعات

فيديو جد مؤثر | مافراسوش مراضعين.. كايبغيها وبغى يتزوج بها وهي كاتموت عليه و لكن هربات عليه ..قصة

خطير وبالصور..مراهقون دارو كسيدة خايبة بزاف بمارتيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مراهقون دارو كسيدة خايبة بزاف بمارتيل

عاجل..قبل المونديال: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بموسكو+فيديو مباشر | دولي

عاجل..قبل المونديال: مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بموسكو+فيديو مباشر

باي باي 2017.. مرحى 2018

نادي جيوفونتوس يصدم أرسنال الإنجليزي و يرفض بيع الأسد المغربي مهدي بنعطية

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 03:39 نادي جيوفونتوس يصدم أرسنال الإنجليزي و يرفض بيع الأسد المغربي مهدي بنعطية | سبور
نادي جيوفونتوس يصدم أرسنال الإنجليزي و يرفض بيع الأسد المغربي مهدي بنعطية
رفض نادي ​جيوفنتوس​ بيع مدافعه الدولي المغربي ​مهدي بنعطية​ لنادي ​آرسنال​ بعد العرض الذي قدمه الفريق الإنجليزي لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة.

''شوف تيفي''

رفض نادي ​جيوفنتوس​ بيع مدافعه الدولي المغربي ​مهدي بنعطية​ لنادي ​آرسنال​ بعد العرض الذي قدمه الفريق الإنجليزي لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، يومه الثلاثاء، أن عرض آرسنال لضم عميد المنتخب المغربي، تقدر قيمته بمبلغ 40 مليون يورو ، مشيرة إلى أن فريق السيدة العجوز​ لا يريد الاستغناء عن مهدي بنعطية، نظرا للمستوى الكبير الذي أظهره خلال المباريات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن بنعطية والذي لعب سابقا مع ​بايرن ميونخ​ وروما وأودينيزي، تمكن نهاية الأسبوع المنصرم من قيادة فريقه لتحقيق انتصار مهم على حساب فريق روما.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مهدي بنعطية يويور آرسنال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ثلاثة لاعبين وداديين في طريقهم إلى تطوان خلال فترة الانتقالات الشتوية | سبور

ثلاثة لاعبين وداديين في طريقهم إلى تطوان خلال فترة الانتقالات الشتوية

سار للجماهير المغربية.. نقل مباريات مونديال روسيا 2018 مجانا على هذه القنوات | سبور

سار للجماهير المغربية.. نقل مباريات مونديال روسيا 2018 مجانا على هذه القنوات

عاجــــل… اللاعب جورج ويا نجم ميلان الإيطالي رئيسا للبيريا | سبور

عاجــــل… اللاعب جورج ويا نجم ميلان الإيطالي رئيسا للبيريا

رؤوف خليف يحذر كارفاخال من منافس عنيد و شرس … إسمه أشرف حكيمي | سبور

'' رؤوف خليف '' يحذر كارفاخال من منافس عنيد و شرس … إسمه أشرف حكيمي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية توفات ليها الأم ديالها فـ2017 | خارج البلاطو
منذ 34 دقيقة

مغربية توفات ليها الأم ديالها فـ2017

مقطع فيديو هدية لكل أم من شاب مغربي مقيم بالديار الأوروبية 2018 | زووم

مقطع فيديو هدية لكل أم من شاب مغربي مقيم بالديار الأوروبية 2018

بعد وفاته.. أول تصريح لصديق والد وزير الداخلية من قلب مدينة تطوان..شهادة مؤثرة | خارج البلاطو

بعد وفاته.. أول تصريح لصديق والد وزير الداخلية من قلب مدينة تطوان..شهادة مؤثرة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :27 ديسمبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :27 ديسمبر2017 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عــاجل..حكم ثقيل على التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا و القضية فيها الحبس و الملايْن | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عــاجل..حكم ثقيل على التلميذ اللي شرمل الأستاذة ديالو فكازا و القضية فيها الحبس و الملايْن

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة مروعة: سيارة أجرة فيها الناس تعجنات ببرشيد

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو | بوليتيك

النيجر تعلن دعمها للمغرب في الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو''

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى | مجتمع

عاجل..وصول عبد الوافي لفتيت لمدينة تطوان لحضور جنازة والده المتوفى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.