نادي جيوفونتوس يصدم أرسنال الإنجليزي و يرفض بيع الأسد المغربي مهدي بنعطية ﻿

''شوف تيفي''
رفض نادي جيوفنتوس بيع مدافعه الدولي المغربي مهدي بنعطية لنادي آرسنال بعد العرض الذي قدمه الفريق الإنجليزي لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة.
وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، يومه الثلاثاء، أن عرض آرسنال لضم عميد المنتخب المغربي، تقدر قيمته بمبلغ 40 مليون يورو ، مشيرة إلى أن فريق السيدة العجوز لا يريد الاستغناء عن مهدي بنعطية، نظرا للمستوى الكبير الذي أظهره خلال المباريات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن بنعطية والذي لعب سابقا مع بايرن ميونخ وروما وأودينيزي، تمكن نهاية الأسبوع المنصرم من قيادة فريقه لتحقيق انتصار مهم على حساب فريق روما.