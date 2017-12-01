نادي جيوفونتوس يصدم أرسنال الإنجليزي و يرفض بيع الأسد المغربي مهدي بنعطية ﻿

رفض نادي ​جيوفنتوس​ بيع مدافعه الدولي المغربي ​مهدي بنعطية​ لنادي ​آرسنال​ بعد العرض الذي قدمه الفريق الإنجليزي لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة.

''شوف تيفي''

رفض نادي ​جيوفنتوس​ بيع مدافعه الدولي المغربي ​مهدي بنعطية​ لنادي ​آرسنال​ بعد العرض الذي قدمه الفريق الإنجليزي لضم اللاعب في الانتقالات المقبلة.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، يومه الثلاثاء، أن عرض آرسنال لضم عميد المنتخب المغربي، تقدر قيمته بمبلغ 40 مليون يورو ، مشيرة إلى أن فريق السيدة العجوز​ لا يريد الاستغناء عن مهدي بنعطية، نظرا للمستوى الكبير الذي أظهره خلال المباريات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن بنعطية والذي لعب سابقا مع ​بايرن ميونخ​ وروما وأودينيزي، تمكن نهاية الأسبوع المنصرم من قيادة فريقه لتحقيق انتصار مهم على حساب فريق روما.