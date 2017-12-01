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قبل نهاية السنة: سعر الدجاج يقفز إلى 20 درهما للكيلوغرام

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 02:52 قبل نهاية السنة: سعر الدجاج يقفز إلى 20 درهما للكيلوغرام | مجتمع
قبل نهاية السنة: سعر الدجاج يقفز إلى 20 درهما للكيلوغرام
قفز سعر الدجاج الرومي إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب المناطق، بعدما كان يتراوح ما بين 13 و15 درهما للكيلوغرام خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أثار استغراب المستهلك الذي استنكر توالي مسلسل الغلاء

''شوف تيفي''

قفز سعر الدجاج الرومي إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب المناطق، بعدما كان يتراوح ما بين 13 و15 درهما للكيلوغرام خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أثار استغراب المستهلك الذي استنكر توالي مسلسل الغلاء ليشمل مناحي الحياة اليومية، بشكل أضحى يهدد القوت اليومي للفئات الهشة التي انهكها هذا الارتفاع المتتالي في الأسعار.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد علل عزيز العرابي رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، هذا الارتفاع إلى نقص عدد كتاكيت الاستهلاك، الذي مرده التراجع الحاصل في أمهات الكتاكيت بنسب تتراوح ما بين 20 و30 في المائة، وكذا انخفاض درجة الحرارة الذي تسبب في عودة مرض اتش 9 ان 2 خفيف الضراوة، والذي تسبب في نفوق الكتاكيت بالضيعات بنسب تتراوح ما بين 30 و35 في المائة.

وقال العرابي إن سعر بيع الدواجن بالجملة يتراوح ما بين 13 و14 درهما للكيلوغرام الواحد، وإن سماسرة القطاع هم من يقفون وراء الغلاء الذي يعرفه سعر الدجاج بالتقسيط ووصوله إلى المستهلك بمبلغ 19 أو 20 درهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضيعات الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن الدجاج السعر

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