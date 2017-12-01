 رئيس نقابة البيجيدي يصدم العثماني تحت قبة البرلمان لهذا السبب ﻿
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رئيس نقابة البيجيدي يصدم العثماني تحت قبة البرلمان لهذا السبب

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 01:42 رئيس نقابة البيجيدي يصدم العثماني تحت قبة البرلمان لهذا السبب | بوليتيك
رئيس نقابة البيجيدي يصدم العثماني تحت قبة البرلمان لهذا السبب
على غرار العادة انتقد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة

شـــوف تيفي:

على غرار العادة انتقد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة ودون أن ينوه بمنجزاته.

مداهلة الحلوطي فاجأت العثماني والذي لم ينتظر أن تخصص كلها لانتقاد السياسة الأجرية للحكومة التي حاول رئيس الحكومة الدفاع عنها وادعى أنها أجور الموظفين تستهلك جزءا تكبر من ميزانية الدولة، قبل أن تتوحد الفرق البرلمانية خاصة النقابية حول ضرورة إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية ، بل إن الحلوطي دعا العثماني إلى فتح حوار جاد مع كل النقابات بدون استثناء.

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه نقابة العدالة والتنمية أزمة منذ حكومة عبد الإله ابن كيران ، وذلك بعد أن تاهت مع اختياراتها وسياساتها ، وبتحدث البعض عن ان أولئك الذين لا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية ويكنون تعاطفا لنقابة المصباح بدؤوا يستاؤون من مواقف النقابة المتخاذلة حول قضايا مصيرية بالنسبة للطبقة العاملة وعلى رأس ذلك إصلاح صناديق التقاعد حيث اعتبر الكثيرون من المتعاطفين مع النقابة أن الإصلاح جاء على حساب الموظف ماديا واجتماعيا فيما ظلت النقابة تهلل لهذا الإصلاح دون مراعاة هذا الاختيار على الوضع الاجتماعي المتأزم أصلا، ولذلك تعيش عزلة بين النقابات.

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شـــوف تيفي المغرب رئيس الحكومة العدالة و التنمية نقابة العثماني مجلس النواب

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