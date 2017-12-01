هذا هو جديد فيديو اختطاف شخص ووضعه بسيارة بمدينة فاس ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من فحوى شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يظهر فيه أربعة أشخاص وهم بصدد إرغام شخص خامس على

''شوف تيفي''

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من فحوى شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يظهر فيه أربعة أشخاص وهم بصدد إرغام شخص خامس على امتطاء سيارة خاصة بالقوة، وهي المشاهد المصورة التي أثارت علامات استفهام عديدة...

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة فاس في موضوع هذا الشريط، أوضحت أن الأمر يتعلق بإقدام أربعة أشخاص، من بينهم حارسان بملهى ليلي، على ضبط شخص خامس كان في حالة سكر اشتبهوا في إلحاقه خسائر مادية بسيارة أحد العاملين بالملهى، قبل أن يتم إرغامه على مرافقتهم على متن سيارة خاصة صوب مقر ديمومة الشرطة.

وأكد المصدر ذاته بأن الشرطة القضائية فتحت بحثا دقيقا في هذه النازلة، حيث تم الاستماع إلى الشخص الذي كان في حالة سكر، والذي أصيب في الحادث بجروح على مستوى الرأس، كما تتواصل الأبحاث والتحريات مع باقي المشتبه فيهم الذين ظهروا في الشريط، وهم يرغمون المعني بالأمر على مرافقتهم بالقوة على متن سيارة خاصة، وسيتم إحالة جميع المتورطين في هذه القضية على أنظار العدالة فور انتهاء إجراءات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، نشرت سابقا مقطع فيديو يوثق لهذه الواقعة، وأيضا المعطيات الأولية والتي جرت فصولها أمس الثلاثاء، على مستوى ساحة فلورانس بمدينة فاس.