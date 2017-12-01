مؤلم..وفاة التلميذ اللي تعرض للخمش من قط ''جاهل'' بتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الطفل الذي تعرض قبل أسبوع بمدينة تطوان، للخمش من قط ضال يعاني من ''الجهل''، لفظ عشية يومه الثلاثاء أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الطفل الذي تعرض قبل أسبوع بمدينة تطوان، للخمش من قط ضال يعاني من ''الجهل''، لفظ عشية يومه الثلاثاء أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.

و أكد المصدر ذاته بأن الطفل يعيش رفقة والدته المطلقة التي تعاني من مرض السرطان ومن الفقر الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأم المكلومة، وجدت نفسها عاجزة عن تأمين مصاريف نقل جثة طفلها من الرباط إلى تطوان.

وأشار ذات المصدر أن الطفل وفي حال تمكن والدته من تأمين مصاريف نقل جثة طفلها، فإنه من المحتمل أن يوارى جثمانه الثرى غدا الأربعاء بمسقط رأسه تطوان.

تجدر الإشارة إلى أن الطفل الهالك يبلغ من العمر قيد حياته 7 سنوات، وكان يدرس بالسنة الأولى ابتدائي.