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عاجل..حادث خطير بباب سبتة

بتاريــخ : 27 دجنبر 2017 / 00:29 عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق
عاجل..حادث خطير بباب سبتة
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بباب مدينة سبتة المحتلة، تمكنت مساء يومه الثلاثاء، من إيقاف شخص على سيارة خفيفة، حاول الفرار في اتجاه مدينة تطوان.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بباب مدينة سبتة المحتلة، تمكنت مساء يومه الثلاثاء، من إيقاف شخص على سيارة خفيفة، حاول الفرار في اتجاه مدينة تطوان.

وأكد المصدر ذاته بأن مصالح الجمارك وخلال محاولتها تفتيش سيارة من نوع ''أودي'' تبين تنقيطها بأنها تحمل ترقيما مزورا ، فقام السائق بالفرار، ما دفع بمصالح الأمن إلى مطاردته، ما جعله يترجل عن السيارة ويرمي بنفسه من أعلى سور حجري.

وأوضح ذات المصدر بأن المعني بالأمر، أصيب على مستوى الساق وتم نقله إلى مستشفى سانية الرمل للاطمئنان على حالته الصحية قبل تعميق البحث معه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

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