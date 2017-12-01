انفراد : تفاصيل مثول مشجع لفريق الدفاع الجديدي أمام قاضي التحقيق ﻿

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن محب لفريق الدفاع الحسني الجديدي يدعى (ع.ر)مثل صباح اليوم الإثنين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة، على إثر الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف ثلاثة

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن محب لفريق الدفاع الحسني الجديدي يدعى (ع.ر)مثل صباح اليوم الإثنين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة، على إثر الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف ثلاثة أعضاء من المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي.

وقالت المصادر ذاتها أن القاضي استمع للمشتكى به بخصوص أقواله الواردة في محضر الشرطة القضائية حول ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعترف فيها بمسؤوليته عن الكلام الذي جاء في الفيديو والذي لا يمس بحسبه بأي شخص، في حين نفى ما جاء في صفحة عاصمة دكالة من كلام يعتبره هؤلاء الأعضاء الثلاثة إساءة لهم ومسا بكرامتهم الشخصية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق قرر تعميق البحث من جديد في هذا الملف لمعرفة الشخص الذي ينشر على هذه الصفحة الفايسبوكية