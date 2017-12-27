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مؤلم..وفاة لاعب عربي وسط الملعب بعد بلع لسانه+صورة

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 23:59 مؤلم..وفاة لاعب عربي وسط الملعب بعد بلع لسانه+صورة | سبور
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فارق الحياة يومه الثلاثاء، حامد مهدي، لاعب الزمالك المصري سابقا ونادي دكرنس الرياضي مؤخرا، عقب سقوطه وسط الملعب خلال مباراة ودية، نتيجة هبوط حاد في القلب والجهاز التنفسي، ما تسبب في بلعه للسانه.

''شوف تيفي''

 

فارق الحياة يومه الثلاثاء، حامد مهدي، لاعب الزمالك المصري سابقا ونادي دكرنس الرياضي مؤخرا، عقب سقوطه وسط الملعب خلال مباراة ودية، نتيجة هبوط حاد في القلب والجهاز التنفسي، ما تسبب في بلعه للسانه.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد كانت مباراة ودية بين نادي دكرنس وميت رومي، شهدت اليوم سقوط اللاعب حامد مهدي مغشيًا عليه خلال المباراة بشكل مفاجئ، وبعد نقله مستشفى دكرنس تبين أنه فارق الحياة.

وأكدت المصادر ذاتها أن زملاء اللاعب والعديد من أهالي المدينة، احتشدوا داخل المستشفى، وسادت حالة من الحزن والذهول بينهم.

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المغرب شوف تيفي اللاعب حامد مهدي مستشفى القلب

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