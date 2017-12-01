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نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 23:28 نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة
نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''
كشفت نقابة مهنيي قناة ''ميدي 1 تيفي'' في بلاغ لها، أن الرئيس المدير العام للقناة، يأبى إلا أن يعاكس كل التصريحات التي أدلى بها سابقا إلى وسائل الإعلام، والتي زعم فيها أن النقابة شريك استراتيجي في

''شوف تيفي''

 

كشفت نقابة مهنيي قناة ''ميدي 1 تيفي'' في بلاغ لها، أن الرئيس المدير العام للقناة، يأبى إلا أن يعاكس كل التصريحات التي أدلى بها سابقا إلى وسائل الإعلام، والتي زعم فيها أن النقابة شريك استراتيجي في الحكامة والتدبير.

وأوضحت النقابة في البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الثلاثاء، بأنها وفي الوقت الذي تتشبث فيه بالحوار، كمنهج كفيل بحل المشاكل العالقة، وتهدئة الأوضاع المتشنجة، والقطع مع التخبط، والارتجالية، والتسرع في اتخاذ القرارات، والمراهنة على خيار الكم، فإن الإدارة اختارت بدلا عن أسلوب الحوار الجاد والمسؤول نهج صم الآذان والتماطل.

وأكدت النقابة بأن مكتبها لم يبق له خيار سوى دق ناقوس الخطر، محملة الإدارة وعلى رأسها الرئيس المدير العام عواقب التعامل الفج والمستفز، واستمرار انتهاج سياسة الباب المسدود. 

‏‎وأبرزت نقابة قناة مهنيي ''ميدي1 تيفي'' بأنها حريصة كل الحرص على أن تكون الاعتبارات المهنية والاجتماعية دافعها الأول والوحيد للتحرك، داعية لإيجاد حلول عاجلة وعملية لمختلف المشاكل العالقة، وفي طليعتها ''ظروف الاشتغال داخل القناة، وعملية التقييم السنوي، وجدول الأجور؛ و الاتفاقية الجماعية''.

واستنكرت النقابة في ختام بلاغها طريقة التعاقد بالمناولة التي تكرّس الهشاشة في الشغل، وتهضم حقوق المتعاقدين الاجتماعية، وعبرت عن استيائها من قبول إدارة القناة بممارسات كانت النقابة تعتقد إلى وقت قريب أنها ترتبط فقط بالقطاع غير المهيكل.

 

 

‫شوف تيفي

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