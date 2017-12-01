عاجل ورسميا.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء ﻿

قررت الجامعة الملكية المغربية رسميا برمجة مباراة الديربي المؤجلة عن الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، في 10 فبراير المقبل بمركب محمد الخامس، وبرمجت الجولة الأولى من إياب الدوري المغربي يومي

"شوف تيفي"

قررت الجامعة الملكية المغربية رسميا برمجة مباراة الديربي المؤجلة عن الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية، في 10 فبراير المقبل بمركب محمد الخامس، وبرمجت الجولة الأولى من إياب الدوري المغربي يومي الثلاثاء والأربعاء سادس وسابع فبراير المقبل لفسح المجال لبرمجة الديربي في نهاية الأسبوع حتى يتمكن الفريق الأحمر من الاستفادة من المداخيل.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن الجامعة اضطرت إلى تأجيل الديربي بسبب التزام الوداد بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات في دجنبر الحالي.