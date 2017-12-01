عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شوارع حي البرنوصي بالبيضاء، شهدت قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، واقعة مثيرة، تتمثل في مطاردة سيارة خفيفة لسيارة أجرة صغيرة، بطريقة هوليودية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شوارع حي البرنوصي بالبيضاء، شهدت قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، واقعة مثيرة، تتمثل في مطاردة سيارة خفيفة لسيارة أجرة صغيرة، بطريقة هوليودية.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة خفيفة، حاصرت سيارة أجرة صغيرة، بعد مطاردتها بحي البرنوصي، مشيرا إلى أن سائق سيارة الأجرة وبعد توقفه دخل في مشاداة كلامية مع راكبين، ما دفع بأحدهما إلى الفرار وبحوزته كمية من الحشيش قبل وصول السيارة الخفيفة.

وأوضح ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت على الفور بمكان الواقعة، وأوقفت صاحب سيارة الأجرة وراكبا وشخصين كانا على السيارة الخفيفة، ليتم نقلهم إلى الدائرة 37 من أجل تعميق البحث معهم.