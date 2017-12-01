بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة ﻿

يبدو أن اسم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، سيتحول إلى كابوس يقض مضجع السياسيين، فبعد ''الزلزال'' الذي تجسد في إعفاءات وسخط ملكي على عدد من الوزارء بناء على تقرير مجلس جطو حول مشروع ''الحسيمة

"شوف تيفي"

يبدو أن اسم رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، سيتحول إلى كابوس يقض مضجع السياسيين، فبعد "الزلزال" الذي تجسد في إعفاءات وسخط ملكي على عدد من الوزارء بناء على تقرير مجلس جطو حول مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، أطاح التقرير الجديد حول مالية الأحزاب بالمسؤول المالي لحزب الاتحاد الدستوري، عضو المكتب السياسي عبد الله حساني الذي قدم يومه الثلاثاء، استقالته من مهام أمين المال وبالتالي من عضوية المكتب السياسي.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن عبد الله حساني، قدم استقالته بعد الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الذي تحدث عن رصده ممارسات غير قانونية في مالية حزب الحصان، من قبيل نفقات تنقل تفوق 40 مليون سنتيم غير مبررة، وتلقي الحزب تمويلا بـ 350 مليونا، تفوق السقف المحدد في 300 مليون.

وأشارت اليومية إلى أن مصدرها من داخل حزب الحصان قال إن الأمر يتعلق بإقالة تمت في شكل استقالة.