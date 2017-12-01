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عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 21:34 عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع
عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء
نفى عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي الأخبار التي راجت مؤخرا حول نية جماعة المدينة في توظيف حافلات وردية خاصة بالنساء تجنبا للتحرش الجنسي الذي تشكو منه أغلب نساء المغرب في وسائل النقل العمومي.

شوف تيفي:

نفى عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي الأخبار التي راجت مؤخرا حول نية جماعة المدينة في توظيف حافلات وردية خاصة بالنساء تجنبا للتحرش الجنسي الذي تشكو منه أغلب نساء المغرب في وسائل النقل العمومي.

وأكد محمد الصديقي لـ"شوف تيفي" أن الحديث عن هذه المسألة كان في اختتام الدورة 15 من الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء بمشاركة الوزيرة بسيمة الحقاوي وبحضور الجماعات الثلاثة الرباط الدار البيضاء ومراكش.

وفي خضم كل هذه الإنجازات استحضر عمدة الرباط تجربة "طوكيو" التي يسكنها 33 مليون شخص، وبأن أكثر وسيلة مستعملة فيها هي "الميترو" وقال : "في طوكيو تستعمل حافلات وردية خاصة بالنساء في أوقات الذروة لتسهيل ركوب النساء تجنبا للازدحام مع الرجال".

وأكد بأنه قد طرح في الاجتماع فكرة إمكانية تخصيص عربة من عربات الترامواي للنساء في السنوات القادمة في المدينة، على غرار تجربة الميترو الوردي في طوكيو، مؤكدا أنه لم يعن بكلامه "استعمال حافلات للرجال وحافلات للنساء بلون وردي".

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي عمدة الرباط حافلات وردية طوكيو النساء

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