 ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا | بووز

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 21:16 ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي
ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا
قالت وسائل إعلام رسمية في كوبا يوم أمس الإثنين إن 39 شخصا بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا بإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه

شوف تيفي

 

قالت وسائل إعلام رسمية في كوبا يوم أمس الإثنين إن 39 شخصا بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا بإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

ويقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 دجنبر من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين.

وقال موقع كوباديبيت الإخباري التابع للحكومة على الإنترنت "وقع حادث مؤسف يتعلق بالألعاب النارية الليلة الماضية في ريميديوس".

وأفاد موقع كوباديبيت نقلا عن السلطات الصحية أن 20 شخصا أصيبوا بجروح بالغة وأن بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة".

وأوضح الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو ولم يشر التقرير إلى إصابة أي سائحين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات تباشر التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سابقة: مغربية محجبة تفوز بمقعد في البرلمان الكتالوني | دولي

سابقة: مغربية محجبة تفوز بمقعد في البرلمان الكتالوني

برلماني إسرائيلي يتهكم على أم أسير فلسطيني واصفا ابنها بالكلب و الأم ترد عليه: ابني أرجل الرجال (فيديو) | دولي

برلماني إسرائيلي يتهكم على أم أسير فلسطيني واصفا ابنها بالكلب و الأم ترد عليه: ''ابني أرجل الرجال'' (فيديو)

هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس | دولي

هدشي لي بقى ليهوم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حمارا في القدس

مثير..نقل الأمير السعودي المعتقل الوليد بن طلال إلى المستشفى واعتقال أمراء آخرين | دولي

مثير..نقل الأمير السعودي المعتقل الوليد بن طلال إلى المستشفى واعتقال أمراء آخرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل خالد مشعل بعد قرار ترامب | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل ''خالد مشعل'' بعد قرار ترامب

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر | بــووز

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة | روبورتاج

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي | خارج البلاطو

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.