ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا ﻿

قالت وسائل إعلام رسمية في كوبا يوم أمس الإثنين إن 39 شخصا بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا بإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه

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قالت وسائل إعلام رسمية في كوبا يوم أمس الإثنين إن 39 شخصا بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا بإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

ويقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 دجنبر من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين.

وقال موقع كوباديبيت الإخباري التابع للحكومة على الإنترنت "وقع حادث مؤسف يتعلق بالألعاب النارية الليلة الماضية في ريميديوس".

وأفاد موقع كوباديبيت نقلا عن السلطات الصحية أن 20 شخصا أصيبوا بجروح بالغة وأن بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة".

وأوضح الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو ولم يشر التقرير إلى إصابة أي سائحين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات تباشر التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.