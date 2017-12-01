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حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 21:00 حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق
حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن تقرير الطب الشرعي الذي أجري للطالبة التي تعرضت للاغتصاب كما قيل داخل الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، أكد على أن هذه الأخيرة، مارست الجنس برضاها مع الشاب ولم تمنعه من

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن تقرير الطب الشرعي الذي أجري للطالبة التي تعرضت للاغتصاب كما قيل داخل الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، أكد على أن هذه الأخيرة، مارست الجنس برضاها مع الشاب ولم تمنعه من افتضاض بكارتها.

وأكد المصدر ذاته أن الطالبة تم عرضها على الطبيب وتبين بأنها لم تقم بأي رد فعل لمنع الشاب من الإعتداء عليها، ما يشير بأنها مارست الجنس معه برضاها، وانتهت نزوتهما الجنسية بافتضاض بكارتها. 

وأوضح ذات المصدر أن الطالبة وبعد أن تبين لها افتضاض بكارتها خلال ممارستها للجنس مع الشاب، شرعت بالصراخ بدعوى طلب النجدة وهو ما دفع بالشاب إلى الفرار لوجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن الطالبة تنحدر من مدينة واد زم وتدرس بالسنة الأولى شعبة اللغة العربية، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الكلية باتخاذ إجراءات تأديبية في حقها.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطب الشرعي الكلية المتعددة افتضاض بكارة كلية خريبكة

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