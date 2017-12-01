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الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

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الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 20:42 الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك
الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم
أنعم الملك محمد السادس على مجموعة من موظّفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربّعه

"شوف تيفي"

 

أنعم الملك محمد السادس على مجموعة من موظّفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربّعه على عرْش أسلافه المنعمين.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذه الالتفاتة المولوية الكريمة، تعكس اهتمامَ الملك وعنايته بنساء ورجال التعليم من أساتذة وإداريين وتقنيين وأعوان، والذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشبّعهم برُوح الاستقامة والنزاهة وحُسن الخلق.

وأكد البلاغ بأن العطف المولوي، شمل 672 موظفاً وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وكذا بالمركز الوطني للتوجيه والتخطيط التربوي بنيْل وسام الاستحقاق الوطني، موزّعين على 508 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى و164وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وأشارت الوزارة في بلاغها بأنها وبهذه المناسبة السّعيدة، تتقدّم إلى الحاصلين على الأوسمة بأحرّ التهاني، آملة أنْ تشكّل لهم هذه الحُظوة الملكية حافِزاً للمزيد من البذْل والعطاء خِدمة لقضايا التربية والتعليم، وفُرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها تحت رعاية الملك محمد السادس.

 

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس أوسمة التربية والتكوين

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