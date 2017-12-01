ابتدائية الجديدة تحكم على ستيني بالسجن 8 سنوات بتهمة هتك عرض قاصر ﻿

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكما بالسجن 8 سنوات في حق رجل مسن يبلغ من العمر 61 عاما بعد هتك عرض قاصر ضواحي إقليم سيدي بنور.

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أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكما بالسجن 8 سنوات في حق رجل مسن يبلغ من العمر 61 عاما بعد هتك عرض قاصر ضواحي إقليم سيدي بنور.

وحسب ما ورد في جريدة الصباح فقد تم إيقاف الجاني بناء على شكاية تقدم بها والد الضحية أفاد من خلالها أن القاصر الذي يبلغ من العمر 15 سنة اختفى عن المنزل قرابة شهر من الزمن، وأنه يوجد رفقة الجاني بمنزله الكائن بدوار الفلالحة جماعة كدية.

نفس المصادر ذكرت أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الواقعة حيث أسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه به، عن العثور على الطفل القاصر في غرفة منعزلة، وصرح للدرك الملكي بأن الطفل متعود على المبيت معه منذ أن غادر منزل والدته.