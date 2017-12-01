تفاصيل جديدة بخصوص فيديو تعنيف شاب لفتاة بطريقة بشعة بمراكش ﻿

في جديد مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ظهر خلاله شاب وهو ينهال بالضرب المبرح على فتاة داخل مخبزة بمدينة مراكش، كشفت شقيقة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه

''شوف تيفي''

في جديد مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ظهر خلاله شاب وهو ينهال بالضرب المبرح على فتاة داخل مخبزة بمدينة مراكش، كشفت شقيقة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن الشاب هاجم شقيقتها التي كانت في ضيافة عمتها، وتسبب في إصابتها بجروح في مناطق مختلفة من جسدها.

وأكدت المتحدثة أن شقيقتها وبعد دخولها لـ ''المخبزة'' تفاجأت بالشاب وهو يحاول سحبها بالقوة تحت التهديد بسلاح أبيض، مبرزة بأن شقيقتها ونظرا لممارستها لرياضة ''الفولكونطاكت''، تمكنت من السيطرة على الشاب ما تسبب في إصابته بطعنة على مستوى الوجه.

وأشارت ذات المتحدثة بأن شقيقتها تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، مبرزة أن أقوال الشاب التي صرح بها بمقطع فيديو تم تداولها بصفحات فيسبوكية اليوم الثلاثاء، لا أساس لها من الصحة.