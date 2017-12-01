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نواب العدالة والتنمية : اللقاء بخالد مشعل أولى من مناقشة قانون الأمازيغية

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 20:35 نواب العدالة والتنمية : اللقاء بخالد مشعل أولى من مناقشة قانون الأمازيغية | بوليتيك
نواب العدالة والتنمية : اللقاء بخالد مشعل أولى من مناقشة قانون الأمازيغية
فضل نواب العدالة والتنمية أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذهاب للقاء خالد مشعل رئيس حركة الجهاد الإسلامي حماس الذي يقوم بزيارة للمغرب بدل الاستمرار في مناقشة أحد أهم القوانين التنظيمية

شـوف تيفي:


فضل نواب العدالة والتنمية أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذهاب للقاء خالد مشعل رئيس حركة الجهاد الإسلامي حماس الذي يقوم بزيارة للمغرب بدل الاستمرار في مناقشة أحد أهم القوانين التنظيمية المتعلق بترسيم الأمازيغية بمجلس النواب صباح اليوم.

مصادر حضرت الاجتماع، أفادت أن نائب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية التمس إيقاف أشغال اللجنة عند حدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من اليوم الاثنين، و ذلك بمبرر التزام برلمانيي الحزب الإسلامي العدالة والتنمية بنشاط هام دون تحديده.

وبسبب نفس المبرر غادر نواب العدالة والتنمية أعضاء لجنة الداخلية والذين كانوا في استقبال أحد الوفود الأجنبية مسببين بذلك إحراجا كبيرا للوفد الدبلوماسي الذي فضل نواب البيجيدي استقبال إخوانهم في الدين والفكر الإخواني على مصلحة الوفد الأجنبي.

للإشارة فإن جميع الفرق البرلمانية ألقت عروضا مكتوبة تفاديا للارتجال الذي قد يتسبب لأي منهم في فلتة لسان، مما قد يجر عليهم انتقادات وقد أجمعت المداخلات على ضرورة الإجماع على صيغة موحدة للقانون .

 

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شــوف المغرب شوف تيفي الأمازيغية قانون خالد مشعل

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