رفض الدفاع عن المنتخب المغربي ليصبح هدف الريال خلال الميركاتو الشتوي ﻿

عبر مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب المغربي إبراهيم دياز، الممارس رفقة فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي.

" شوف سبور " وكالات

عبر مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن رغبتهم في التعاقد مع اللاعب المغربي إبراهيم دياز، الممارس رفقة فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي.

وكشف موقع "البيرنابيو"، المقرب من الفريق الملكي، عن اهتمام فريق العاصمة الإسبانية باللاعب المغربي دياز، وعنون مقاله بـ" إبراهيم دياز.. هدف الريال بعد رفضه اللعب للمنتخب المغربي".

وحسب نفس التقارير فإن اللاعب دياز فضل اختيار مسار مغاير للاعب الريال أشرف حكيمي، بعدما اختار اللعب للمنتخب الإسباني في فئاته العمرية، وكذا الكبار. وكان رونار، قد سافر إلى إنجلترا حيث التقى باللاعب دياز، وعبر له عن رغبته في ضمه للمنتخب الوطني، ومنحه فرصة المشاركة في نهائيات النسخة المقبلة لكأس العالم، المزمع تنظيمها بروسيا الصيف المقبل.