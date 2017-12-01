جمهور الريال يلح على إشراك حكيمي مكان كارفخال ﻿

ألحت بعض جماهير فريق ريال مدريد لكرة القدم، بتعويض اللاعب كارفاخال بالدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد فشله في مهمته خلال كلاسيكو الأرض والذي انتهى بثلاثية لصالح فريق برشلونة.

'' شوف سبور''

ألحت بعض جماهير فريق ريال مدريد لكرة القدم، بتعويض اللاعب كارفاخال بالدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد فشله في مهمته خلال كلاسيكو الأرض والذي انتهى بثلاثية لصالح فريق برشلونة.

ولحسن حظ اللاعب الدولي أشرف حكيمي فقد غاب عن المباراة الحارقة أمام برشلونة الذي فاز بثلاثية نظيفة، لتنطلق الاحتجاجات على كارفخال الذي فشل في تأمين منطقته الدفاعية.

واعتبرت الجماهير الريالية في تدوينات لها أن حكيمي أفضل من كارفاخال في الموسم الحالي، وعلى زيدان الاعتماد عليه في المباريات، خاصة أنه قدم مباريات كبيرة عندما اعتمد عليه زيدان كلاعب أساسي في تشكيلته، خلال فترة غياب كارفاخال.