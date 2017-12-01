 هذا ما قاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص جلسة ملف ناصر الزفزافي ومن معه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا | دولي

ارتفاع ضحايا جرحى انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان بكوبا

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة | حوادث و حقوق

حصري.. هذا ما كشفت عنه الخبرة الطبية بخصوص الطالبة التي اغتصبها شاب وسط كلية خريبكة

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا | بووز

بي ان سبورت : اختيار الدولي المغربي كريم الأحمدي الشخصية الرياضية لـ 2017 بهولندا

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح أوسمة ملكية شريفة لرجال ونساء التعليم

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

هذا ما قاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص جلسة ملف ناصر الزفزافي ومن معه

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 19:39 هذا ما قاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص جلسة ملف ناصر الزفزافي ومن معه | مجتمع
هذا ما قاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص جلسة ملف ناصر الزفزافي ومن معه
أكد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن غرفة الجنايات بالمحكمة، استأنفت يومه الثلاثاء، النظر في قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مبرزا بأن جميع المتهمين

"شوف تيفي"

أكد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن غرفة الجنايات بالمحكمة، استأنفت يومه الثلاثاء، النظر في قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مبرزا بأن جميع المتهمين المعتقلين وأيضا المتابعين في حالة سراح حضروا الجلسة مؤازرين بدفاعهم.

وأوضح الوكيل في التصريح رقم 12 والذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن بداية الجلسة، كانت بإشارة الدفاع إلى أن المتهمين، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع، وتدخل ممثل النيابة العامة، ليؤكد بأن إضراب المتهمين عن الطعام جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لإدارة المؤسسة لمخالفته الضوابط والنظم الداخلية للسجون، وكذا جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم.

وأبرز الوكيل أن النيابة العامة وبعد مواصلة تدخلها في الرد عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التمس الدفاع من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة، مشيرا إلى أنه وبعد المداولة طبقا للقانون، قررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع وإعطاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة الرد على طلبات الدفاع الأولية ودفوعاتهم الشكلية، ليتدخل بعدها بعض من أعضاء هيئة الدفاع معلنين عن انسحابهم من الجلسة، ما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق مقتضيات المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتابعين، وأجلت القضية إلى جلسة 2 يناير لمواصلة النظر فيها.

وأشار الوكيل أن النيابة العامة وحرصا منها على سلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسسة السجنية وتمتعهم بجميع حقوقهم المكفولة لهم قانونا، قامت بإيفاد ممثلها للاستماع إليهم حول أسباب خوضهم للإضراب عن الطعام.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحكمة الحسيمة الوكيل العام للملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء | مجتمع

عمدة الرباط ينفي كل الشائعات: لا وجود لمشروع تخصيص حافلات وردية للنساء

تفاصيل جديدة بخصوص فيديو تعنيف شاب لفتاة بطريقة بشعة بمراكش | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص فيديو تعنيف شاب لفتاة بطريقة بشعة بمراكش

هاكيفاش فرح الحموشي البوليس الصغار و عطاهم الكادو ديال راس العام | مجتمع

هاكيفاش فرح الحموشي البوليس الصغار و عطاهم الكادو ديال راس العام

حصــري.. الحموشي يفي بوعده و تهلا فــ 8644من صغار البوليس | مجتمع

حصــري.. الحموشي يفي بوعده و تهلا فــ 8644من صغار البوليس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل خالد مشعل بعد قرار ترامب | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

حزب التقدم و الاشتراكية يستقبل ''خالد مشعل'' بعد قرار ترامب

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر | بــووز

عندما يبكي الرجال..مغربي يحكي بدموع الغدر أسوء حاجة وقعات ليه سنة 2017..جد مؤثر

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة | روبورتاج

اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة (العمران) تنتهي بتسليم مرفقين يتمثلان في دار للشباب ومركب رياضي لملاعب القرب بتامسنا و فرحة كبيرة لشباب المنطقة

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي | خارج البلاطو

وقفة مع معاناة مواطن مقهور دازت عندو 2017 كلها مآسي

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حادث خطير بباب سبتة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل..حادث خطير بباب سبتة

نايضة في قناة ميدي 1 تيفي | صحافة

نايضة في قناة ''ميدي 1 تيفي''

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس | حوادث و حقوق

عاجل..مطاردة هوليودية لسيارة أجرة بالبيضاء..والقضية فيها الحشيس

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة | بوليتيك

بعد الزلزال السياسي: جطو يطيح برأس جديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.