هذا ما قاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص جلسة ملف ناصر الزفزافي ومن معه ﻿

أكد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن غرفة الجنايات بالمحكمة، استأنفت يومه الثلاثاء، النظر في قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مبرزا بأن جميع المتهمين

"شوف تيفي"

أكد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن غرفة الجنايات بالمحكمة، استأنفت يومه الثلاثاء، النظر في قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مبرزا بأن جميع المتهمين المعتقلين وأيضا المتابعين في حالة سراح حضروا الجلسة مؤازرين بدفاعهم.

وأوضح الوكيل في التصريح رقم 12 والذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن بداية الجلسة، كانت بإشارة الدفاع إلى أن المتهمين، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أسلوب التعامل معهم داخل المؤسسة السجنية ملتمسا من المحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع، وتدخل ممثل النيابة العامة، ليؤكد بأن إضراب المتهمين عن الطعام جاء كرد فعل منهم على العقوبة التأديبية المتخذة في حق أحدهم من طرف المجلس التأديبي لإدارة المؤسسة لمخالفته الضوابط والنظم الداخلية للسجون، وكذا جراء ما يدعونه من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم.

وأبرز الوكيل أن النيابة العامة وبعد مواصلة تدخلها في الرد عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التمس الدفاع من المحكمة تمكينه من التعقيب على جواب النيابة العامة، مشيرا إلى أنه وبعد المداولة طبقا للقانون، قررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع وإعطاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة الرد على طلبات الدفاع الأولية ودفوعاتهم الشكلية، ليتدخل بعدها بعض من أعضاء هيئة الدفاع معلنين عن انسحابهم من الجلسة، ما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق مقتضيات المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمتابعين، وأجلت القضية إلى جلسة 2 يناير لمواصلة النظر فيها.

وأشار الوكيل أن النيابة العامة وحرصا منها على سلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسسة السجنية وتمتعهم بجميع حقوقهم المكفولة لهم قانونا، قامت بإيفاد ممثلها للاستماع إليهم حول أسباب خوضهم للإضراب عن الطعام.





