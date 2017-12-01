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هاكيفاش فرح الحموشي البوليس الصغار و عطاهم الكادو ديال راس العام

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 19:11 هاكيفاش فرح الحموشي البوليس الصغار و عطاهم الكادو ديال راس العام | مجتمع
هاكيفاش فرح الحموشي البوليس الصغار و عطاهم الكادو ديال راس العام
بنسبة مئوية ناهزت 46 في المئة من المدرجين في جداول الترقية، تمت هذه السنة ترقية ما يناهز 84 في المائة من المستفيدين من رتب صغرى في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن

شـوف تيفي:

بنسبة مئوية ناهزت 46 في المئة من المدرجين في جداول الترقية، تمت هذه السنة ترقية ما يناهز 84 في المائة من المستفيدين من رتب صغرى في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف عبد اللطيف الحموشي، وكذا في إطار تدعيم الحوافز الإدارية الممنوحة لموظفي الشرطة.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" فقد تضمنت نتائج الترقية، نسبا مئوية ومؤشرات قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، بحيث بلغ عدد المستفيدين في سنة 2015 ما مجموعه 7469 مستفيدا بنسبة مئوية قدرها 41 في المئة مقارنة مع جدول الترقي، وفي سنة 2016 ناهز عدد المستفيدين 6067 بنسبة مئوية 36 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه السنة عرفت الرفع من الحصص المالية المحددة، بـ10 في المائة مقارنة مع سنة 2016 و 5 بالمائة مع سنة 2015مما كان له تأثير إيجابي سمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وخصوصا الرتب الصغرى.

هذه الترقية حسب بلاغ لمديرية الحموشي شملت 6292 موظفا ممن يعملون بالزي الرسمي، و2312 من العاملين بالزي المدني، علاوة على 40 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح الأمن الوطني ليبلغ إجمالي المستفيدين 8644 مستفيدا من مختلف الرتب والأسلاك

وأضاف البلاغ أن لجنة الترقي اعتمدت معايير وضوابط دقيقة تروم، أساسا، توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الرتب والدرجات الصغرى، والاعتماد على المردودية والكفاءة المهنية، فضلا عن مراعاة التحفيز الاداري والتخليق المؤسسي، وهو ما أفضى إلى تمكين 5756 موظفا من الترقية ممن هم مصنفين في رتب أقل من ضابط أمن في الزي الرسمي، و1499 ممن هو أقل من رتبة ضابط شرطة في الزي المدني.

وخلص البلاغ إلى أن الإعلان عن الترقية بالاختيار يأتي في سياق احترام الآجال الزمنية التي كانت قد حددتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا في اطار تدعيم الحوافز الإدارية الممنوحة لموظفي الشرطة، بما يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم والتزاماتهم في مجال توطيد أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

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