خالد مشعل يزور حزب العدالة والتنمية ويؤكد أن المغرب في طليعة المساندين للقضية الفلسطينية ﻿

حل صباح اليوم خالد مشعل عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية ضيفا على حزب العدالة والتنمية ، ووجد في استقباله عددا من القيادات الحزبية بالمقر المركزي للحزب بحي الليمون بالرباط.

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حل صباح اليوم خالد مشعل عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية ضيفا على حزب العدالة والتنمية ، ووجد في استقباله عددا من القيادات الحزبية بالمقر المركزي للحزب بحي الليمون بالرباط.

زيارة مشعل للمغرب سبقتها مشاركته الجمعة الماضية في فعاليات المؤتمر الوطني الثالث العادي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية بموريتانيا المعروف اختصارا بحزب "تواصل"، وهو المؤتمر الذي عرف حضور شخصيات عربية وإفريقية وازنة.

وحسب ما ورد في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية فقد عبر خالد مشعل عضو المكتب السياسي، لحركة حماس، عن سعادته، لتواجده للمرة الثانية بالمغرب، موجها خالص شكره للملك محمد السادس، الذي قال إنه هو من أعطى الضوء الأخضر لهذا الاستقبال.

كما عبر مشعل عن إعجابه على حفاوة الاستقبال التي خصوه بها، وعلى المشاعر الصادقة والحناجر، التي تصدح بالحق وما وصفها بـ "القامات التي تعكس المغرب العزيز بأصالته وبمحبته و بانتمائه لعروبته وإسلاميته، مردفا ولا شك أن "حزب العدالة و التنمية على الرأس والعين و في القلب".

وأكد مشعل بعد نقاش حول القضية الفلسطينية بعد قرار ترامب أنه "من حسن الطالع أني أزور المغرب وقضية القدس هي الشغل الشاغل والعنوان الأبرز في أمتنا العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أنه سيلتقي بمختلف الأحزاب والنواب والشخصيات المغربية.

يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية استقبل هو كذلك الوفد الفلسطيني الذي يترأسه خالد مشعل زوال اليوم بالمقر الوطني للحزب بالرباط.





