تتويج المكتب الوطني للسكك الحديدية بجائزة التميز على تطبيقها الجديد ''ONCF TRAFIC'' ﻿

تم يومه الثلاثاء بالرباط، على هامش الدورة الحادية عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية المنظمة من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تتويج المكتب الوطني للسكك الحديدية بجائزة التميز على

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تم يومه الثلاثاء بالرباط، على هامش الدورة الحادية عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية المنظمة من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تتويج المكتب الوطني للسكك الحديدية بجائزة التميز على تطبيقه الجديد ''ONCF TRAFIC'' الذي تم إطلاقه في شهر يونيو المنصرم، وهو الحدث الذي أشرف على ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن التطبيق الجديد الذي يمكن للمواطنين تحميله بالمجان على الأنترنيت باللغتين العربية والفرنسية، يندرج في إطار الجهود التي ما فتئت مؤسسة ONCF تبذلها لتمكين زبنائها المسافرين عبر قطارات السكك الحديدية، من أحدث الخدمات الإلكترونية، وهو ما سيتيح للمواطنين الراغبين في السفر من التوصل في زمن قياسي بالمعلومات الدقيقة حول مواعيد القطارات والتعرف عن قرب على المستجدات الطارئة، للتحكم أكثر في عمليات التنقل واستباق المتغيرات التي قد تطرأ على مواعيد السفر من حين لآخر، يبرز البلاغ ذاته.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه بفضل المنصة التقنية لتدبير عملية النقل عبر قطارات ONCF ونظام التحديد الجغرافي لهذه القطارات عبر تقنية ''جي بي إس''، إلى جانب الوظائف البسيطة والمتعددة الإستعمال بكيفية ناجعة وسهلة، فإن تطبيق ''ONCF TRAFIC'' يمنح للمسافرين خدمات أساسية ضمنها التحديد الجغرافي لأقرب محطة قطار من الزبون، مع اقتراح المسار المختصر الذي يتوجب اتباعه لبلوغها، كما يوفر خدمة الإستشارة السريعة حول مواعيد خروج القطارات وأوقات وصولها على مستوى جميع محطات القطارات بالمغرب، إضافة إلى جميع أنواع الإستفسارات والمعلومات بشكل مفصل حول السفر.

وأشار البلاغ الصحفي ذاته، إلى أن التطبيق الجديد للمكتب الوطني للسكك الحديدية يضمن للزبناء اقتناء التذاكر على الأنترنيت والتواصل بشكل مباشر مع مركز العلاقات مع زبناء ONCF، في الوقت الذي تم فيه التدكير بكون تطبيق ''ONCF TRAFIC'' يندرج في سياق مساعي المكتب لمواصلة تفعيل استراتيجية طموحة وإيرادية تتعلق بالتحول الرقمي، تروم تمكين الزبناء من خدمات مبتكرة.