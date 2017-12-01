ملحن ''عندو زين'' يصدر آخر أعماله الفنية بعنوان ''سيري'' ﻿

عاد من جديد ملحن أغنية ''عندو زين'' مهدي مزين لإصدار جديده الفني، عبارة عن أغنية على شكل فيديو كليب بعنوان ''سيري'' من كلماته وألحانه وإخراج عبد العالي توفيق عبر منصة يوتيوب.

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عاد من جديد ملحن أغنية ''عندو زين'' مهدي مزين لإصدار جديده الفني، عبارة عن أغنية على شكل فيديو كليب بعنوان ''سيري'' من كلماته وألحانه وإخراج عبد العالي توفيق عبر منصة يوتيوب.

فيما شارك ''مزين'' في الغناء المنتج والموزع المغربي بلال أفريكانو، حيث تأتي هذه التجربة عقب انتقاله من مجال التلحين إلى الغناء بعد العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي قام بتلحينها وأبرزها أغنية أسماء المنور ''عندو زين''.

يشار إلى أن آخر أعمال مزين الفنية حظيت باستحسان وإعجاب الجمهور، والحديث هنا عن أغنية '' ماخاسر والو '' التي جمعته رفقة نجمة ستار أكاديمي حنان لخضر والمنتج المغربي خليل بلقاس المعروف بـ DJ VAN .